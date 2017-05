Giá sơ cấp mỗi căn hộ khu Đông tăng từ 100 - 300 triệu

Nhiều dự án tại khu Đông tăng giá bán sơ cấp mạnh nhờ sở hữu lợi thế hạ tầng và tiến độ xây dựng tốt

Trong vòng 4 tháng qua, hàng loạt các dự án căn hộ đang được triển khai tại khu Đông chứng kiến sự điều chỉnh giá sơ cấp tăng so với các đợt mở bán trước. Mức tăng trung bình từ 150 - 200 triệu/căn, nhiều dự án còn có mức tăng đến hơn 300 triệu/căn.

Cụ thể, so sánh giá bán nhiều dự án từ thời điểm tháng 1-2017 với hiện tại, khu Đông có số lượng dự án điều chỉnh giá sơ cấp tăng mạnh nhất thị trường, khoảng 20-30% so với mức giá công bố tại đợt mở bán trước đó, trong đó căn hộ cao cấp có biến động giá mạnh nhất.

Đơn cử, giá căn hộ thuộc dự án Đảo Kim Cương (quận 2) thời điểm cuối năm 2016 vẫn được CĐT chào bán 45 triệu/m2, chỉ sau 4 tháng, hiện giá đã lên mức 58 triệu/m2, tăng gần 30% chỉ sau 1 đợt mở bán. Không chỉ vậy, giá giao dịch thứ cấp dự án này hiện ở mức 60-62 triệu/m2, cao hơn giá sơ cấp từ 2-4 triệu/m2.

Một dự án khác ở khu vực quận 2 là Masteri An Phú cũng vừa có động thái tăng giá bán. Cụ thể, thời điểm tháng 1-2017, giá mỗi m2 căn hộ được chào bán khoảng 30-32 triệu/m2. Tuy nhiên, hiện tại cùng diện tích đó, các căn hộ đã tăng lên mức 35-38 triệu/m2, tức khoảng 150-200 triệu mỗi căn. Theo đại diện CĐT, mức tăng trên là hoàn toàn hợp lý do dự án gần kề trạm Metro số 1 nên càng gần thời điểm dự án hoàn thiện, nhu cầu mua càng tăng.

Dự án Getway Thảo Điền (quận 2) của SonKim Land cũng rục rịch tăng giá khi chào bán các căn cuối cùng ra thị trường. Cụ thể, đối với căn hộ 1 phòng ngủ, giá từ 2,4 tỷ lên mức 2,6 tỷ/căn, tăng thêm trung bình 200 triệu/căn so với đợt bán trước đó khoảng 5 tháng.

Cũng so sánh mức giá chào bán vào thời điểm tháng 1-2017, hiện các căn hộ 1 phòng ngủ thuộc dự án Sun Avenue (quận 2) được Novaland tăng giá bán từ 2,2 tỷ/căn lên mức 2,4 tỷ/căn. Một số căn hộ 2 phòng ngủ thuộc dự án này còn tăng giá thêm gần 300 triệu nhưng vẫn trong tình trạng hút khách.

Loạt dự án cao cấp khác trên địa bàn quận 2 như Sài Gòn Gateway, Victoria Village, Palm City … cũng đang có động thái điều chỉnh giá bán tăng trung bình từ 3-4 triệu/m2. Nhìn chung mỗi căn hộ bán ra có giá chênh tương đương tầm 150-200 triệu/căn so với đợt bán trước đó.

Không chỉ có căn hộ cao cấp, một số dự án phân khúc vừa túi tiền cũng đang rục rịch tăng giá theo biến động từ cơn sốt đất và hạ tầng khu Đông. Đơn cử, dự án Citisoho (quận 2) từng được chào bán giá khởi điểm 1,2 tỷ/căn nhưng sau đợt mở bán trước, hiện Kiến Á đã điều chỉnh lên mức 1,4 tỷ/căn do nhu cầu mua gia tăng và có những cải tiến trong dịch vụ hạ tầng.

Sau thành công từ đợt mở bán đầu tiên, CĐT HimLam Land cũng điều chỉnh giá bán dự án Him Lam Phú An (quận 9). Theo đó đối với loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, giá bán khởi điểm từ mức 1,65 tỷ/căn được điều chỉnh lên mức gần 1,9 tỷ/ căn trong đợt bán giai đoạn 2. Chủ đầu tư dự kiến 308 căn cuối cùng thuộc block B của dự án này có thể tăng giá chạm mức 2 tỷ/căn.

Như vậy nếu so sánh với giá khởi điểm từ tháng 12/2016 đến nay, dự án này đã tăng thêm gần 400 triệu/căn. Được biết, nguyên nhân tăng giá chủ yếu là do tiến độ xây dựng nhanh và lợi thế kề cận trạm dừng tuyến Metro số 1.

Cùng phân khúc căn hộ trung cấp, dự án La Astoria 1 (quận 2) gần đây cũng rục rịch tăng giá. Theo ghi nhận từ đợt mở bán cuối tháng 12-2016, giá dự án là khoảng 20 triệu/m2, hiện đã lên 24 triệu/m2, tăng hơn 20% so với giá bán từ trước đó 5 tháng.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, không chỉ giá sơ cấp căn hộ tăng mà giá thứ cấp còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Trung bình một dự án khu Đông có giá giao dịch thứ cấp cao hơn giá sơ cấp khoảng 20%, nếu so với mức giá gốc thì có thể tăng từ 30% thậm chí gấp đôi.

Cụ thể như giá thứ cấp dự án Him Lam Phú Đông của Him Lam Land sau khi hoàn thiện hạ tầng và xây thô hiện tăng từ 200-300 triệu /căn so với giá bán sơ cấp công bố vào đợt cuối. Những căn hộ 2 phòng ngủ có giá khởi điểm từ 1,2 tỷ/căn nay đang được bán lại với giá lên đến mức 1,5-1,6 tỷ/căn tùy vị trí.

Tương tự, căn hộ dự án TDH Phước Long (quận 9) giá giao dịch sơ cấp hiện là 20 triệu/m2, giá thứ cấp lên mức 24 triệu/m2. Dự án The Krista (quận 2) của Khang Điền dự kiến bàn giao vào tháng 12-2017 có giá giao dịch thứ cấp từ 25-27 triệu/m2 (sơ cấp chỉ 23 triệu/m2). Hay căn hộ CitiHome (quận 2) của Kiến Á vốn có mức giá từ 19 triệu/m2 sau khi hoàn thiện các dịch vụ hạ tầng giá thứ cấp tăng lên 22-24 triệu/m2.

Lý giải xu hướng tăng giá bán căn hộ tại khu Đông, ông Nguyễn Thanh Hoàn, GĐ Công ty BĐS Hoàn Phúc cho rằng, hầu hết các dự án có sự điều chỉnh giá tăng mạnh đều có nhiều lợi thế về vị trí tốt, tiến độ xây dựng nhanh, tập trung ở các khu vực trung tâm khu Đông, đón đầu các quy hoạch phát triển chung của khu vực, được thị trường ưa chuộng. Quỹ đất đẹp tại trung tâm khu Đông Tp.HCM ngày càng thu hẹp, số lượng dự án có vị trí trung tâm ngày càng ít ỏi, nhu cầu mua lại cao, thậm chí có dự án còn rơi vào tình trạng cháy hàng, cung không đủ cầu, vì vậy việc điều chỉnh giá qua các đợt mở bán là dễ hiều.

Tuy nhiên ông Hoàn cũng nhận định, tuy vẫn là thị trường mang lại nguồn lợi lớn và sinh lời cho nhà đầu tư, nhưng với động thái tăng giá liên tục thời gian qua, căn hộ khu Đông đang ngày càng vượt xa khả năng tài chính của người mua thực có thu nhập hạn chế. Vì vậy, không ít người mua nhà có nhu cầu thực và giới đầu tư trung lưu sẽ chuyển hướng tìm kiếm các dự án giá mềm khác trên địa bàn khu Tây Nam hoặc khu Bắc Sài Gòn.

PHƯƠNG UYÊN