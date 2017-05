​Đất nền phía Nam Đà Nẵng hút giới đầu tư Hà Nội

Đất nền phía Nam Đà Nẵng đang hấp lực mạnh mẽ giới đầu tư trung lưu Hà Nội

Hút giới đầu tư trung lưu

Trong cơn sốt của thị trường BĐS Đà Nẵng, nếu biệt thự biển, condotel ven biển, đất nền các tuyến đường huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp… hấp dẫn nhà đầu tư có nguồn vốn lớn thì đất nền phía Nam thành phố, khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam, với mức giá dao động từ 300 triệu - 1 tỷ/nền lại hút dòng tiền của giới đầu tư trung lưu.

Theo khảo sát của PV Batdongsan.com.vn, từ năm 2016 đến nay, trong cuộc bùng nổ nguồn cung và giao dịch đất nền khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam, các dự án mở bán giai đoạn đầu, tỷ lệ giới đầu tư Hà Nội chiếm từ 30-60%.

Anh Nguyễn Linh, nhân viên môi giới tại quận Sơn Trà cho biết: “Ở giai đoạn đầu, các dự án thường chưa có sổ đỏ, hạ tầng chưa hoàn thiện nên giá đất rẻ. Giới đầu tư Hà Nội đón sóng thị trường, cùng lúc “ôm” nhiều lô đất ở giai đoạn này”.

Dự án Coco River Garden, giai đoạn đầu mở bán, tỉ lệ nhà đầu tư Hà Nội chiếm 60% giao dịch thành công.

Trong đợt mở bán của khu đô thị Viêm Trung, New Điện Dương, tỉ lệ nhà đầu tư đến từ Hà Nội chiếm khoảng 30% giao dịch.

Tương tự, tỷ lệ này là 40-60% tại các dự án như Sentosa Riverside, Sunriver City, Coco Center House, Coco River Garden…

Một trong những lý do chính tạo nên sức hút mạnh của đất nền khu vực này là chi phí đầu tư thấp. Giai đoạn đầu mở bán, tùy từng diện tích, vị trí, mỗi lô đất có giá phổ biến từ 300-600 triệu/nền.

Anh Đặng Quốc Khánh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết anh chọn đầu tư đất nền khu vực giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam vì mức giá rẻ so với đất nền có giá hàng chục tỷ đồng mỗi nền thuộc các tuyến đường ven biển Đà Nẵng như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp...

Đặc biệt, mức giá này thấp hơn nhiều so với đất nền khu vực vùng ven Hà Nội và Tp.HCM.

Bên cạnh yếu tố giá rẻ thì tỷ trọng lợi nhuận cao làm nên sức hấp dẫn của đất nền nơi đây. Theo ông Vũ Đình Cương, Trưởng phòng Marketing Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc First Real, thì các dự án đất nền khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam với đặc điểm chung là ven biển, nằm bên sông Cổ Cò đều đáp ứng được 3 giá trị là đầu tư, nghỉ dưỡng và kinh doanh.

Trong khi đó, nhà đầu tư Đặng Quốc Khánh cho rằng trong tương lai, đất nền nơi đây sẽ tăng giá mạnh bởi giá đất khu vùng ven Đà Nẵng hiện rẻ hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Anh Khánh nhấn mạnh: “Quy luật thị trường cho thấy những khu vùng ven, giáp ranh thành phố luôn là điểm khởi phát của những cơn sốt đất”.

Theo các môi giới, sau cuộc đổ vốn mạnh mẽ của giới đầu tư ở giai đoạn mở bán đầu tiên, ở các đợt mở bán kế tiếp, khi hạ tầng và pháp lý của nhiều dự án được hoàn thiện thì khách mua là người dân địa phương tăng lên.

Sau đợt mở bán lần 1 hút giới đầu tư, các dự án pháp lý đầy đủ và hạ tầng từng bước được hoàn thiện như Viêm Trung (An Cư giai đoạn 2), New Điện Dương City, Sentosa Riverside, Coco Center House… được đông đảo người dân địa phương hỏi mua.

Chị Nguyễn Phương Mai, môi giới tại khu vực cho biết nếu đợt mở bán đầu, nhà đầu tư Hà Nội chiếm từ 30 - 60% giao dịch các dự án thì ở những đợt mở bán kế tiếp, khi hạ tầng và pháp lý được hoàn thiện, giao dịch thành công từ người dân địa phương lại áp đảo.

Trên thực tế, trong đợt mở bán khu đô thị Viêm Trung (An Cư giai đoạn 2), đại diện First Real cho biết bên cạnh các nhà đầu tư Hà Nội, tỉ lệ khách có nhu cầu thực từ Đà Nẵng - Quảng Nam và các tỉnh lân cận chiếm hơn 50% giao dịch, tỉ lệ này ở dự án New Điện Dương City lên tới 70%.

Khu đô thị Viêm Trung có mức tăng ở thị trường sơ cấp là khoảng 10%

Giá tăng trên thị trường sơ cấp và thứ cấp

Thị trường đất nền khu vực giáp ranh Đà Nẵng và Quảng Nam có mức tăng ổn định, không tăng đột ngột như đất nền các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… (Đà Nẵng) hay đất nền khu Đông, khu Nam (Tp.HCM).

Các đợt mở bán của khu đô thị An Cư, mức tăng ở thị trường sơ cấp là khoảng 10%. Mức giá ở lần mở bán đầu vào cuối năm 2016 là 2,7 triệu/m2, mở bán lần 2 vào đầu năm 2017, giá tăng lên 2,9 - 3 triệu/m2. Trên thị trường thứ cấp, mức tăng là khoảng 20%, mỗi m2 nền đất được chào bán từ 3,1 - 3,3 triệu/m2.

Dự án Sunriver City cũng có mức tăng 10-15% sau mỗi đợt mở bán. Đợt mở bán đầu vào tháng 3 - 2017, giá giao dịch là 3,9 triệu/m2, đợt mở bán lần 3 vào cuối tháng 4-2017, giá đã lên 4,2 triệu/m2. Ở thị trường thứ cấp, nhiều nền đất hiện được giao dịch từ 4,5 - 4,7 triệu/m2.

Riêng dự án Coco River Garden tăng giá tới 30% ở đợt mở bán kế tiếp. Cụ thể,mức giá mở bán thời điểm quý III-2016 là 2,7 triệu đồng/m2, đến quý I-2017, giá lên tới 3,6 - 3,8 triệu đồng/m2. Dự kiến, đợt mở bán tháng 6 tới, giá có thể lên 4 - 4,5 triệu đồng/m2. Ở thị trường thứ cấp, nhiều nền đất được giao dịch với giá từ 6 - 7 triệu đồng/m2.

Giữa năm 2016, Sentosa Riverside được chào bán với giá 4,2 triệu đồng/m2 thì đến nay nhiều người rao bán với giá 6 - 6,5 triệu đồng/m2. Dự kiến, sắp tới, khi có sổ đỏ, dự án này sẽ tiếp tục tăng giá ở cả 2 thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Đại diện phòng kinh doanh của Nhất Nam land cho biết, các dự án đất nền đơn vị phân phối thuộc khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam như Coco Center house, New Điện Dương City, trong vòng 12 tháng, các nền đất tăng giá 35%, thu hút mạnh mẽ cả nhu cầu đầu tư và mua ở thực.

Theo ông Nguyễn Hào Hiệp, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc First Real, thì mức tăng trên là mức tăng không đột ngột. Hiện tại mức tăng này không gây ảnh hưởng nhiều đến nguy cơ đầu cơ và không gây nhiều bất lợi cho người mua có nhu cầu ở thực.

Đồng quan điểm, ông Lê Hữu Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần bất động sản Hoàng Nhất Nam (Nhất Nam Land) nhận định: “Nhu cầu đầu tư và an cư ở thị trường đất nền giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam khá cao dẫn đến việc giá đất tăng trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đất nền nởi đây vẫn duy trì mức tăng trưởng. Mức tăng này sẽ phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu an cư của người dân”.

THÚY AN