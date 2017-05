​Tuổi Canh Dần có nên đặt hòn non bộ trước cửa nhà?

Hỏi: Chồng tôi tuổi Canh Dần, tôi tuổi Đinh Dậu, nhà hướng Nam, nhà tôi đặt bể có hòn non bộ ở hướng nào ngoài nhà là hợp phong thủy? Đinh Thị Kim Liên (Quảng Ninh)

Khi bố trí hòn non bộ cần giữ cho cây cối bên trên luôn tươi tốt, nếu cây héo hoặc chết phải thay cây mới. (Batdongsan.com.vn)

Trả lời:

Chào bạn!

Non bộ trước nhà trong phong thuỷ gọi là Minh đường thuỷ tụ, “Sơn quản nhân đinh thuỷ quản tài”. Với ý muốn thuỷ tụ trước nhà để tụ được tài lộc. Ngoài ra Non bộ còn giúp giữ khí vì khí gặp nước thì dừng lại, gặp gió thì tán ra. Bên cạnh đó, non bộ còn có tác dụng trang trí tạo cảnh quan phía trước nhà rất đẹp.

Nhà bạn hướng Nam bạn nên để non bộ trước nhà, nghĩa là từ đại môn nhìn ra (cửa chính nhìn ra) non bộ đặt chính giữa. Lưu ý đã dùng non bộ thì trên phần núi cần phải có cây và phải giữ cho cây xanh tốt, nếu chết hoặc héo thì phải thay cây khác.

Chuyên gia Phong Thủy Tam Nguyên

Liên Hương