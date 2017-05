Nở rộ biệt thự cho thuê tại TP.HCM 

Theo khảo sát của PV Batdongsan.com.vn, tại khu Đông và Nam Tp.HCM những căn biệt thự biệt lập, song lập cho thuê nằm trong các KDC có diện tích từ 200 – 500m2 có thanh khoản tốt. Đối tượng thuê chủ yếu là doanh nhân mở văn phòng công ty, người nước ngoài làm việc tại trung tâm thành phố. Sức thuê mạnh nhất nằm ở phân khúc có mức giá dao động từ 20 – 60 triệu đồng/căn/tháng. Những căn có giá thuê từ 80 – 100 triệu đồng/tháng, thanh khoản chững hơn.

Tại khu vực phía Đông Tp.HCM, phân khúc biệt thự cho thuê phát triển mạnh mẽ. Các dự án biệt thự đã và sắp hoàn thiện trên địa bàn được nhiều NĐT khai thác cho thuê giá cao. Các dự án như Lakeview City, Villa Park, Thảo Nguyên Villa, Riviera Cove, Thảo Điền Villa, Villa Riviera…cho thuê lại với giá cao từ 33 – 100 triệu đồng/tháng. Trong đó biệt thự Q.2 có khả năng hấp thụ và giá cao hơn khoảng 10 – 15 triệu đồng/căn so với biệt thự Q.9, Q.Thủ Đức vì gần trung tâm TP, tiện ích cộng đồng hiện hữu.

Khảo sát tại dự án Lakeview City (Q.2) được biết, các căn biệt thự song lập nhiều khách mua đầu tư đã có ý định cho thuê lại khi dự án đi vào vận hành trong năm nay. Dự tính giá thuê các căn biệt thự tại đây khoảng 40 – 55 triệu đồng/tháng. Lợi thế về vị trí, thời gian bàn giao nên những căn biệt thự tại dự án được NĐT tận dụng để khai thác cho thuê.

So với khu Đông, hoạt động chào thuê biệt thự hoàn thiện tại khu Nam Sài Gòn diễn ra nhộn nhịp hơn. Loại hình biệt thự đơn lập nằm trong các dự án được NĐT cho thuê giá cao. Các dự án như: Biệt thự Kim Long, Ngân Long, biệt thự Dragon Parc 2, Nine South, Sadeco Phước Kiển…giá thuê dao động từ 25 – 40 triệu đồng/căn/tháng. Đối tượng hỏi thuê là những người có nhu cầu vừa ở vừa làm văn phòng. Trong đó, biệt thự có giá từ 25 – 33 triệu đồng/tháng, khách hỏi thuê nhiều nhất.

Các căn biệt thự lẻ của NĐT xây mới rồi cho thuê cũng ghi nhận thanh khoản tốt thời gian qua. Đó là những căn biệt thự vườn nằm trên những mảnh đất rộng ven đường lớn tại vùng ngoại ô TP. Giá thuê loại hình này dao động ở mức 20 – 40 triệu đồng/tháng/căn. Khách thuê chủ yếu là gia đình nhiều thế hệ, có kinh doanh tự do.

Theo anh Hoàng Đình Vũ, môi giới nhà phố - biệt thự khu Nam, khách thuê chủ yếu là những người kinh doanh tự do có tiền, mục đích của họ là thuê vừa ở, vừa là nơi để làm việc với cuộc sống tiện ích. So về giá thuê, các biệt thự biệt lập (không nằm trong dự án KĐT/KDC) giá thuê thấp hơn 5 – 8 triệu đồng/căn/tháng. Trong khi các căn biệt thự nằm xen kẽ với nhà phố tại các KDC/KĐT hấp lực khách thuê hơn vì tiện ích sống đồng bộ và an ninh tốt.

Các dự án biệt thự đã và sắp hoàn thiện có thanh khoản và giá thuê cao

Theo thông tin từ Tập đoàn Novaland, các dự án khu đô thị tại vùng ven TP có đặc thù là số lượng căn biệt thự khá ít nên khả năng hấp thụ cao. Đặc biệt, những căn có hướng nhìn ra sông bán hàng khá nhanh. Đối với những dự án bàn giao trong quý II/2017, việc khai thác cho thuê được NĐT tận dụng tuyệt đối nhằm đón sóng thị trường. .

Đại diện phòng Marketing Novaland cho hay giá thuê cao, nhu cầu và mức sống gia tăng đang tạo hấp lực cho phân khúc này phát triển mạnh mẽ tại khu Đông TP.

Theo tìm hiểu của PV Batdongsan.com.vn, phân khúc nhà phố - biệt thự Tp.HCM ghi nhận mức tăng giá cho thuê khá nhanh. Từ thời điểm đầu năm 2016 đến nay giá tăng 30 – 40% đối với những vị trí đẹp. Trong đó, hình thức biệt thự khai thác cho thuê nở rộ mạnh nhất từ đầu năm 2016 với các dự án hoàn thiện nội thất. Đặc biệt, tại khu vực mà tiện ích cộng đồng hiện hữu như P.An Phú, P.Thảo Điền (Q.2) tỷ lệ lấp phòng thuê nhanh mặc dù giá cao hơn các khu vưc khác.

Ông Hồ Hữu Xuyên, Phó Tổng giám đốc Kiến Á Group nhấn mạnh: “Loại hình biệt thự có đặc thù là số lượng NĐT tham gia vào thị trường cho thuê thấp hơn các phân khúc khác. Tuy nhiên, giá thuê cao và nhu cầu đang có xu hướng gia tăng khiến phân khúc này nhận được nhiều sự quan tâm của NĐT”.

Phương Nga