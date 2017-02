Khi phòng trọ gắn mác chung cư mini

Phòng trọ gắn mác chung cư mini xuất hiện nhiều nhất ở những khu vực tập trung đông sinh viên - Ảnh: BĐS

Những phòng trọ cao cấp

Phòng trọ gắn mác CCMN xuất hiện nhiều nhất ở những khu vực tập trung đông sinh viên như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Từ Liêm. Đây là xu hướng mới trong xây phòng cho thuê, nổi lên khi cho thuê chung cư mini trở thành phong trào.

Theo quy định của Bộ Xây dựng, CCMN là loại hình nhà ở có từ 2 tầng trở lên, diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30m2 và đáp ứng các quy định về nhà chung cư. Trên thực tế, phần lớn những phòng trọ gắn mác CCMN đều “bất tuân” một số quy định mà điển hình là vấn đề diện tích.

Theo thông tin quảng cáo trên mạng, phóng viên tìm đến một CCMN tại Triều Khúc (Thanh Xuân). Tòa CCMN này có hơn 20 “căn hộ”, diện tích mỗi căn ngang với một phòng trọ nhỏ (từ 15-20m2). Một CCMN khác tại ngõ 58, Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy) cũng “sở hữu” hàng chục phòng có diện tích dao động từ 20-25m2.

Điểm chung khiến những phòng trọ trên được gọi là CCMN là nằm trong các tòa nhà cao tầng (từ 4-9 tầng), có thang máy, bảo vệ, các phòng khép kín và được trang bị đầy đủ tiện nghi như giường, tủ, Internet cáp quang, nóng lạnh, điều hòa… Nhiều phòng tích hợp cả khu nấu bếp.

CCMN tại ngõ 1, Tân Mỹ (Từ Liêm) ngoài các tiện ích trên còn có thư viện sách chung. Hệ thống CCMN xanh tại Cầu Giấy được trang bị cây xanh tại hành lang các tầng.

Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, chủ CCMN tại Triều Khúc, cho biết trước đó tòa nhà 7 tầng là một dãy phòng trọ lợp mái tôn có giá thuê từ 900 ngàn - 1,2 triệu. Cơn sốt thuê CCMN khiến chị nhận ra nhu cầu về nhà ở chất lượng cao của người thuê trọ ngày càng lớn. Vì thế, chị quyết định đập bỏ dãy nhà trọ cũ, xây lại theo hình thức CCMN.

Theo chị Nguyệt, sau khi bỏ thêm vốn, mỗi phòng trọ được áp mức giá mới từ 1,8-2,7 triệu. Cuộc chuyển đổi này, theo chị Nguyệt, mang lại nhiều lợi ích: “Những phòng trọ lợp mái tôn thường xuyên rơi vào cảnh trống thời gian dài. Nhưng phòng trọ gắn mác CCMN thì luôn được lấp đầy. Giá mỗi phòng trọ gắn mác CCMN cũng cao gấp đôi, gấp 3 so với phòng trọ thường. Do đó, khả năng thu hồi vốn nhanh hơn và tỉ suất sinh lời ước tính hằng năm là từ 5-9% so với phòng trọ thông thường”.

Theo anh Bùi Văn Tấn - chủ đầu tư một CCMN tại Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy), những phòng trọ gắn mác CCMN là cách các chủ nhà “ngầm” thông báo chất lượng “cao cấp” và mức giá “đắt đỏ” hơn so với phòng trọ thường. Dù phải bỏ vốn lớn hơn nhưng anh Tấn cũng cho biết tỉ suất lợi nhuận thu về của CCMN cao và nhanh hơn phòng trọ thường.

Xu hướng chọn thuê CCMN của sinh viên, người trẻ đi làm tăng mạnh trong những năm gần đây cho thấy điều kiện kinh tế của người đi thuê được nâng cao. An ninh, hiện đại, sạch sẽ, diện tích và giá cả linh hoạt là những điểm cộng khiến CCMN - phòng trọ cao cấp hút khách. Chính bởi vậy, cải tạo phòng trọ cũ thành CCMN trở thành một hướng đầu tư hấp dẫn.

Những căn CCMN - phòng trọ cao cấp, tùy từng diện tích, tiện nghi trang bị mà có mức giá thuê dao động từ 1,5 -3,5 triệu và luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Bùi Thị Hương, sinh viên khoa Việt Nam học (ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội), cho biết dù giá cao hơn so với thuê phòng trọ thường nhưng với giải pháp ở chung, ở ghép, số tiền mỗi người phải trả cũng không lớn.

Chất lượng còn bỏ ngỏ

Tuy nhiên, nhiều phòng trọ gắn mác CCMN không hề “lý tưởng” như những lời quảng cáo của chủ nhà. Nhằm tăng lợi nhuận và để dễ cho thuê, nhiều chủ nhà thường chẻ nhỏ căn hộ. Một tòa CCMN 8 tầng tại Minh Khai (Hai Bà Trưng) có diện tích mặt sàn 100m2 nhưng được chia thành 7 phòng. Việc chẻ nhỏ phòng khiến “dân số” tòa nhà trở nên đông đúc, các “tiện ích” rơi vào tình trạng quá tải.

Tạ Hữu Thắng, sinh viên Đại học Công đoàn đang thuê tại đây, cho biết: “Chỗ để xe ở tầng hầm rất chật chội, việc lấy xe và cất xe vô cùng khó khăn. Cả tòa nhà có đúng một thang máy nên giờ cao điểm luôn trong tình trạng tắc. Ngoài ra, sân thượng cũng không đủ chỗ phơi quần áo”.

Trong khi đó, Đàm Thanh Lan (khoa kế toán Đại học Thủy lợi), người từng có kinh nghiệm thuê CCMN, chia sẻ: “Hồi năm 2 đại học, tôi và bạn thuê một CCMN tại Thái Hà (Đống Đa). Tòa nhà 9 tầng có hơn 50 phòng.

Chủ nhà không giới hạn số người ở một phòng mà chỉ “nhăm nhăm” tăng tiền phòng nếu người ở đông. Một phòng 18m2 mà có tận 5 người cùng thuê. Ngoài ra, bạn bè đến chơi không kể giờ giấc. Bảo vệ chỉ làm công việc duy nhất là trông xe và sửa chữa các thiết bị hư hỏng. CCMN đó không khác một xóm trọ đông đúc, nhộn nhạo. Tình trạng mất cắp, tụ tập mất trật tự xảy ra thường xuyên khiến tôi và bạn quyết định chuyển đi khi kết thúc hợp đồng 3 tháng”.

CCMN 8 tầng tại Đình Thôn (Từ Liêm, Hà Nội) cũng khiến nhiều người chuyển đi do “ô nhiễm tiếng ồn”. Tầng 2 và tầng 9 (cơi nới thêm) được chủ nhà tận dụng mở quán game online. Các game thủ cày game thâu đêm suốt sáng nên tòa nhà ồn ào cả ngày.

Đáng chú ý, vấn đề an toàn cháy nổ ở các tòa CCMN - phòng trọ cao cấp cũng chưa được các chủ nhà tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra, phần lớn CCMN - phòng trọ cao cấp hình thành trong các ngõ, ngách của các quận nội thành, góp phần gia tăng sức ép lên hạ tầng khu vực khiến tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.

Rõ ràng, dù “hội tụ” hàng loạt tiện ích sống hiện đại nhưng khi các chủ đầu tư nhỏ lẻ không thiết lập những quy chuẩn sống văn minh tại chính tòa nhà họ xây dựng thì những phòng trọ gắn mác CCMN không đồng nghĩa với một chất lượng sống cao như những lời quảng cáo hoa mỹ. Về lâu dài, những CCMN - phòng trọ kiểu này sẽ nhận về sự “lạnh nhạt” của khách hàng bởi quyền lựa chọn nằm trong tay họ.

