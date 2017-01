Huyện lên quận: thay áo mới để phát triển

Một góc khu dân cư sầm uất với các tòa nhà cao tầng tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - Ảnh: HỮU KHOA

Liên quan đến việc này, năm năm trước huyện Bình Chánh đã từng lập đề án xin chuyển thành thị xã.

Ấp giàu như phố

Từ địa phận Q.8, vừa qua cầu Kênh Xáng là đến địa phận ấp 4B, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) - khu Trung Sơn sầm uất. Dù là ấp nhưng hạ tầng khu vực này không thua gì trung tâm TP. Trên trục đường chính 9A có hàng chục chi nhánh ngân hàng, siêu thị, trung tâm Anh ngữ, trường quốc tế, công ty bất động sản, điện máy... Ở đây còn tập trung hàng trăm khách sạn, nhà hàng, quán cà phê từ hạng sang đến bình dân. Lâu nay, khu Trung Sơn được nhiều người biết đến như điểm vui chơi “không ngủ” của TP. Hầu như ở đây không thiếu dịch vụ gì.

Ông Trần Văn Lộc, người dân ở khu dân cư Him Lam, cho biết không phải là quận nhưng khu Trung Sơn nhộn nhịp chẳng khác gì các quận trung tâm. Hằng ngày, khách đến khu Trung Sơn ăn uống rất đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Các quán ăn, nhà hàng hoạt động nhộn nhịp đến tận 2-3g sáng. Người lui tới đông nên an ninh ở đây cũng được thắt chặt, lực lượng dân phòng tự quản đi tuần tra suốt đêm. Chưa kể hầu hết đường nội khu đều được lắp đặt camera an ninh. Hơn 10 năm nay, người dân sống với “chuẩn sống” của người TP. Nhiều người nước ngoài, Việt kiều cũng về đây sinh sống. “Nếu huyện Bình Chánh phát triển thành quận, chắc khu này còn được đầu tư phát triển nhiều hơn, người dân ở đây cũng được hưởng lợi” - ông Lộc nói.

Giá đất khu Trung Sơn đắt gần bằng các quận trung tâm. Hiện nay, giá đất biệt thự ở khu vực này dao động 45 - 65 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí. Riêng khu vực đất biệt thự mặt tiền gần sông Sài Gòn, giá bán có thể lên đến 80 triệu đồng/m2. Ông Nguyễn Văn Thành, người dân ở khu Trung Sơn, cho hay lâu nay khu dân cư này chỉ dành cho người có tiền đến ở, nhưng nơi này vẫn là xã chứ không phải là phường.

Băn khoăn điều kiện thành lập quận

Theo nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì để thành lập quận, đơn vị hành chính phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về cơ sở hạ tầng, dân số, diện tích, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội...

Về trình tự thành lập quận, UBND cấp tỉnh xây dựng đề án thành lập quận báo cáo Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề án thành lập quận; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tổ chức thẩm định đề án thành lập quận; chủ trì tổ chức khảo sát để phục vụ việc thẩm định đề án thành lập quận. Sau đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập quận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc thành lập quận.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Sở Nội vụ TP.HCM đã có rà soát bước đầu thực trạng về kinh tế - xã hội, điều kiện hạ tầng và các tiêu chí của ba huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè. Kết quả sơ bộ cho thấy các điều kiện của ba địa phương này chưa đủ tiêu chuẩn để thành lập quận.

Ông Nguyễn Văn Lưu, bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết qua khảo sát, tại huyện Nhà Bè có nhiều điều kiện chưa đáp ứng tiêu chí thành lập quận. Ví dụ như các tiêu chí về hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng xã hội như văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn huyện vẫn còn thấp nhiều so với tiêu chuẩn của một quận. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của quận. “Theo ý kiến của bí thư Thành ủy thì huyện sẽ quản lý nhà nước theo cách của quận như quản lý về quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị để từng bước đô thị hóa. Tổ chức bộ máy của huyện như các quận, chứ lên quận liền thì chưa được. Bên cạnh đó, huyện sẽ chuẩn bị lực lượng, như phấn đấu các xã có 50% là công an chính quy (hiện chỉ có công an viên)” - ông Lưu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hồng, phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cũng cho biết huyện này đang rà soát lại các chỉ tiêu theo quy định và thực tế của quận, nếu đủ cơ sở sẽ kiến nghị thành lập quận để phù hợp với quá trình phát triển của huyện Bình Chánh hiện nay. “Cái áo nông thôn quá chật so với thực tế phát triển của huyện, nếu được thành lập quận thì sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho Bình Chánh phát triển nhanh hơn. Và nếu thành lập quận, người dân Bình Chánh sẽ được hưởng lợi nhiều hơn” - ông Hồng khẳng định.

Tiêu chuẨn Đơn vỊ tính LoẠi đô thỊ ĐẶc biỆt I Tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội Tỉ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố % ≥ 90 ≥ 90 Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng m2/người ≥ 4 ≥ 4 Cơ sở y tế cấp đô thị giường/1.000 dân ≥ 2,4 ≥ 2,4 Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị cơ sở ≥ 3 ≥ 2 Công trình văn hóa cấp đô thị công trình ≥ 1 ≥ 1 Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị công trình ≥ 1 ≥ 1 Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị công trình ≥ 1 ≥1 ... Tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật đô thị Mật độ đường giao thông đô thị km/km2 ≥ 10 ≥ 10 Tỉ lệ đường đô thị được chiếu sáng % ≥ 95 ≥ 95 Tỉ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng % ≥ 65 ≥ 60 Tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh % ≥ 95 ≥ 95 Tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường Tỉ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng % ≥ 20 ≥ 20 Tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật % ≥ 50 ≥ 40 Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom % ≥ 90 ≥ 90 Tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng % ≥ 25 ≥ 20 Đất cây xanh công cộng trên địa bàn quận m2/người ≥ 6 ≥ 5 Tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị Tỉ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính % ≥ 60 ≥ 40 Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Dự án ≥ 2 ≥ 2 Số lượng không gian công cộng của đô thị Khu > 1 ≥ 1 Công trình kiến trúc tiêu biểu Cấp Có công trình cấp tỉnh

D.N.HÀ - T.LONG