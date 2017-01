Nhà giá rẻ Hoài Đức và những chuyển biến tích cực cuối năm

Một khu dự án tại Hà Hội - Ảnh minh họa: T.A.

Đây là những phân khúc hấp lực mạnh nguồn vốn đầu tư do tỉ suất sinh lời lớn. Trong khi đó, khu vực Hoài Đức (Hà Nội) lại phát triển chủ lực dòng sản phẩm chung cư thương mại giá rẻ - phân khúc hứa hẹn tính thanh khoản cao và sức mua dồi dào.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, đến tháng 8-2016, Hoài Đức có 55 dự án khu đô thị với tổng diện tích 2.794ha. Như vậy, tổng diện tích khu đô thị của Hoài Đức chiếm 1/3 tổng diện tích toàn huyện (82,38 km2). Đáng chú ý, chung cư thương mại giá rẻ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu rổ hàng hóa. Các dự án nhà giá rẻ tại đây có mức giá dao dộng từ 10 - 15 triệu đồng/m2.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như CT Number One, Athena Complex, Gemek Premium, Gemek Tower, The Golden An Khánh, Tân Việt Tower, Thăng Long Victory, Tân Tây Đô, Bright City Az Thăng Long, XpHomes Tân Tây Đô… Hiện Hoài Đức là địa bàn có nguồn cung căn hộ bình dân lớn nhất Hà Nội.

So với các quận nội thành, Hoài Đức - cửa ngõ phía Tây Hà Nội - có nhiều lợi thế trong việc phát triển nhà giá rẻ bởi quỹ đất rộng, chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất không cao. Đây cũng là huyện thuộc Hà Tây cũ có khoảng cách di chuyển vào nội thành gần nhất (khoảng 8 - 10km).

Ngoài ra, Hoài Đức sở hữu hệ thống giao thông hiện đại, linh hoạt với các trục giao thông hướng tâm lớn nhất Hà Nội như quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long và đường Tố Hữu - Lê Văn Lương. Đáng chú ý, theo nghị quyết của TP Hà Nội, năm 2020 Hoài Đức sẽ được phê duyệt lên quận. Điều này đồng nghĩa hạ tầng nơi đây sẽ được đầu tư mạnh để đáp ứng các tiêu chí lên quận. Những nhân tố này sẽ kích thích sự phát triển của BĐS Hoài Đức thời điểm hiện tại và tương lai.

Dù tập trung nguồn cung căn hộ bình dân lớn nhất Hà Nội nhưng Hoài Đức chưa trở thành tâm điểm của thị trường nhà giá rẻ. Khảo sát dựa trên hành vi người dùng Internet của Batdongsan.com.vn - kênh thông tin có lượng truy cập lớn nhất Đông Nam Á - thì liên tiếp trong 2 năm 2015 và 2016, 3 quận có lượng tìm kiếm căn hộ bình dân nhiều nhất Hà Nội là Hà Đông, Hoàng Mai và Bắc Từ Liêm.

Trong đó, Hà Đông dẫn đầu với 1,2 triệu lượt tìm kiếm (tăng 16% so với năm 2015). Hoàng Mai và Bắc Từ Liêm chiếm giữ 2 ngôi vị còn lại với lượng tìm kiếm lần lượt là 710,6 nghìn và 339,9 nghìn.

Nhà giá rẻ Hoài Đức chưa thực sự hấp dẫn khách hàng, theo ông Lại Văn Tư - giám đốc Sàn giao dịch BĐS Phúc Hà, là do hạ tầng khu vực vẫn còn thiếu trong khi khoảng cách tới trung tâm thành phố khá xa. Bên cạnh đó, việc các chủ đầu tư lựa chọn đầu tư các dịch vụ tiện ích là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quy hoạch thiếu cân đối.

Nhiều chủ đầu tư chỉ xây khu thương mại, khu giải trí, hoàn thiện mạng lưới an ninh, cảnh quan… nhưng lại không chú trọng đến hệ thống giáo dục, bệnh viện… Thực tế này dẫn đến lĩnh vực thừa, lĩnh vực thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cư dân. Mặt khác, tại Hoài Đức, loại hình BĐS văn phòng cho thuê chưa phát triển nên hầu như rất ít trụ sở, văn phòng công ty đặt ở đây. Cư dân sinh sống phải di chuyển khá xa để đến nơi làm việc.

Dù không nằm trong top 3 về lượng tìm kiếm căn hộ bình dân nhưng những tháng cuối năm 2016, nhà giá rẻ Hoài Đức đang có những chuyển biến tích cực. Nghiên cứu dựa trên hành vi người dùng Internet của Batdongsan.com.vn cho thấy biến động lớn của thị trường chung cư thương mại giá rẻ đang dồn về thị trường Hoài Đức trong những tháng cuối năm 2016.

Lượng tìm kiếm nhà giá rẻ khu vực này tăng 27%, mức tăng cao nhất so với các khu vực khác. Dù tăng trưởng mạnh nhưng lũy kế cả năm của Hoài Đức lại không cao bằng Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm. Điều này lý giải vì sao Hoài Đức chưa lọt vào top 3. Tuy nhiên, sau 3 quận trên thì Hoài Đức cùng với Nam Từ Liêm, Thanh Trì là những quận/huyện nhận được sự quan tâm lớn của người dùng Internet ở phân khúc nhà giá rẻ.

Theo khảo sát của PV Batdongsan.com.vn, giai đoạn cuối năm, hàng loạt dự án nhà giá rẻ tại Hoài Đức đều tăng 5-8% so với thời điểm cuối năm 2015. Giá bán CT Number One đã tăng lên 14-15 triệu/m2, Thăng Long Victory tăng 15-17 triệu/m2, The Golden An Khánh tăng 13-15 triệu/m2, Gemek Premium có giá 17-18 triệu/m2, Gemek Tower là 15-17 triệu/m2…

Đại diện các sàn giao dịch phân phối các dự án như Thăng Long Victory, Gemek Tower, The Golden An Khánh đều cho biết thời điểm cuối năm, không chỉ giá mà thanh khoản nhà giá rẻ khu vực Hoài Đức cũng tăng.

Năm 2017 được giới chuyên gia nhận định sẽ là năm thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang phân khúc BĐS có giá vừa túi tiền nhằm đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Và Hoài Đức - khu vực có nguồn cung nhà giá rẻ lớn nhất Hà Nội - được dự báo sẽ trở thành 1 trong những điểm nóng của thị trường này.

THÚY AN (batdongsan.com.vn)